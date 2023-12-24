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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل: إمام عاشور مختلف مع الأهلي وكهربا يصنع الفارق.. فيديو

صدى البلد

قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، إن طموحات الأهلي كانت كبيرة في مونديال الأندية من بداية البطولة، مؤكداً أن برونزية كأس العالم للأندية تكتب للجيل الحالي وتحسب ‏للجهاز الفني ولتاريخ النادي.

وأضاف نبيل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن محمود كهربا يقدم مستوى متميزا مع الأهلي خلال الفترة الحالية.

وأكد أنه يعد قوة كبيرة في خط هجوم الأهلي لما يملكه اللاعب من مهارات فنية تصنع الفارق مع الفريق، قائلاً: «أحيي كهربا على الأجواء التي يخلقها داخل الفريق وتساعد في رفع الروح المعنوية بين اللاعبين».

وأوضح نبيل أن فريق الأهلي افتقد سرعات المغربي رضا سليم، لاعب الفريق، في كأس العالم للأندية، مؤكداً أن وجوده كان سيصنع الفارق مع الفريق في مباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كاس العالم للأندية.

وأشاد بأداء إمام عاشور، مع الأهلي في مونديال الأندية، قائلاً: «إمام عاشور أصبح شخصا مختلفا مع النادي الأهلي»، مؤكداً أنه أفضل لاعبي الأهلي في الوقت الجاري.

وعن مستوى موديست مع الأهلي في مونديال الأندية، قال نبيل: «موديست لم يقدم أي إفادة مع النادي الأهلي فنيا»، مؤكداً أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، هو القادر على إعادة الثقة لموديست.

وأكد نبيل في تصريحاته، أن النادي الأهلي هو المرشح الأول لحصد بطولة كأس السوبر المصري والتي ستقام في الإمارات، قائلاً: «بالورقة والقلم، الأهلي الأقرب لتتويج بكاس السوبر المصري».

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