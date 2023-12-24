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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب المنتخب السابق: الأهلي يفتقد المهاجم السوبر ويحتاج لاعب بمهارات محمد صلاح

صدى البلد

قال علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق، إن النادي الأهلي يستحق ‏الفوز عن جدارة بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد المجهود الكبير الذي قدمه ‏الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المباريات الثلاث التي خاضها في البطولة.‏

وأضاف نبيل، خلال برنامج «الماتش»الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،: أن خسارة  فريق الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية لن تمر مرور الكرام داخل النادي، وإدارة النادي الأهلي ستناقش أسباب الخسارة للعمل على تفادي الأزمات خلال الفترة المقبلة.

وتابع نبيل، أن النادي الأهلي أهدر العديد من الفرص في مباراة فلومينينسي البرازيلي، مضيفاً أن النادي الأهلي افتقد المهاجم السوبر الذي يصنع الفارق في تلك المباريات الكبري قائلاً : «لو كان يملك الأهلي لاعبا سريعا مثل محمد صلاح لنجح في الفوز في نصف نهائي كأس العالم».

وأشار نبيل خلال تصريحاته، إلى أن لاعبو الأهلي قدموا مباراة تاريخية أمام أوراوا الياباني، مؤكداً أن لاعبى الفريق يدركون قيمة جماهير ناديهم وهو ما يدفعهم للفوز بالألقاب دوما.

وعن مستوي التونسي على معلول مع الأهلي في مونديال الأندية، قال نبيل،« علي معلول من أكثر لاعبي الأهلي المحترفين تأثيرا في تاريخ النادي، وقدم مستوي عالمي في البطولة ساهم في حصوله على لقب هداف المونديال»، مضيفاً أن معلول له شعبيه خاصة لدي جماهير الأهلي ويملك رصيد كبير مع الأهلي تسمح له بالتجاوز عن هفوات يتعرض لها مع الفريق.

وواصل نبيل تصريحاته، أن تألق معلول في مونديال الأندية، أكبر رد على الحملة التي تعرض لها من بعض الجماهير التي هاجمته خلال الفترة الجارية، قائلاً: «كنت حزين بسبب الهجوم الذي يتعرض له علي معلول في الفترة الماضية هو راجل نضيف ويدرك قيمة النادي الأهلي ومكانته».

وأشاد نبيل، خلال تصريحاته، بالسويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بعدما حقق جميع البطولات مع الفريق في الوقت الجاري، قائلاً: «ماذا يحتاج الأهلي من كولر أكثر مما حققه من بطولات لا يتبقى إلا دورة رمضانية ».

 

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