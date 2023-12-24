الوحدة الإماراتي: شعبية الزمالك جارفة في الخليج

أكد عمار معاذ، مدرب حراس مرمى نادي الوحدة الإماراتي، أن الدورة الودية التي ستقام في الإمارات ستكون مفيدة للغاية لنادي الزمالك.

وقال معاذ في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "الزمالك يستطيع الاستفادة فنيا من دورة الوحدة خلال فترة التوقف الدولي، وشعبية القلعة البيضاء جارفة في الخليج بسبب حسن شحاتة وأحمد عبد الحليم وطه بصري".

وأضاف: "جماهير الإمارات تعشق نادي الزمالك وهذا الأمر شعرت به منذ تواجدي في عام 2007، وخبر مشاركة الزمالك في دورة الوحدة لاقى ترحيب كبير من الإماراتيين".