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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاركة أبطال الاولمبياد الخاص المصري باليوم العالمي لكرة السلة بالغربية

صدى البلد

شارك ابطال الاولمبياد الخاص المصري باليوم العالمي لكرة السلة والذي نظمه الاتحاد المصري لكرة السلة بمدرسة السادات الثانوية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية .

حضر من الاولمبياد الخاص المصري الدكتور احمد سرحان مدير البرنامج الصحي للاعبين والدكتور اكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب والدكتور مروان اشرف مدير برنامج الرياضات الموحدة بالاضافة لمشاركة ٣٠ لاعب ولاعبة من الاولمبياد الخاص المصري بمحافظة الغربية .

وحضر من الاتحاد المصري لكرة السلة الدكتور مجدي ابو فريخة رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري للكره السله ورحاب الغنام عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للكره السلة ، وأمجد عبد الله، القائم بأعمال المدير التنفيذي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة فرع الغربية وبمشاركة عدد ٧٠ لاعبًا ولاعبة من براعم كرة السلة.

كما حضر من قيادات محافظة الغربية دكتور عبده ابو طالب وكيل مديرية  الشباب والرياضة يسري الديب  وكيل وزاره الشباب والرياضه ، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم  ، و المهندس  محمد عبد المطلب

أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري علي اهمية مشاركة ابطال الاولمبياد الخاص المصري في مثل تلك الاحتفاليات التي تساعد علي اندماجهم في المجتمع بشكل رئيسي وتقديرا لذاتهم وانهم مثلهم مثل غيرهم ، مشيرا الي ان الاولمبياد الخاص المصري حريص علي مشاركة الابطال في كل جميع المبادرات التي يقوم بها الاتحاد الدولي لكرة السلة في مصر خلال الفترة السابقة بالتعاون مع رابطة كرة السلة الامريكية بمصر  المحترمة والاتحاد المصري لكرة السلة .

وعن اليوم فقد اشتمل علي استعراضات مختلفة من لاعبي كرة السلة في مهارات رياضة كرة السلة والتقاط الصور التذكارية ،وقد اختتم اليوم بتكريم كل المشاركين في اليوم وتوزيع شهادات التقدير .

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