عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خنقته وضربته.. فنان أجنبي شهير يتعرض لهجوم من جارته | تفاصيل

تشارلى شين
تشارلى شين

كشف موقع nme عن تعرض النجم تشارلي شين إلى هجوم من قبل جارته التى تدعى الكتر شروك وتبلغ من العمر 47 عاما.

وقالت قناة فوكس نيوز أن جارة تشارلي شين تهجمت على منزله وقامت بخنقه وكانت تحمل بعض الأسلحة المميتة وقد تم إلقاء القبض عليها فى الحال.

من خطيبها.. فنانة شهيرة تكشف محاولة اعتداء عليها وتعتزل الفن

«أغفر الخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرة».. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو

تعرضت لهبوط بالدورة الدموية وخست جامد.. إلهام شاهين تكشف سر فقدان الوزن

بعد وفاة ناهد فريد شوقي.. أحدث ظهور لابنة داليا البحيري وزوجها |تفاصيل

تشارلي شين 

"تشارلي شين"، كوميديان أمريكي، لمعت نجوميته في منتصف تسعينيات القرن الماضي، بعد ظهور بعدد من المسلسلات الكوميدية وأفلام هوليوود الشهيرة والتي كان أبرزها فيلم "Two and a Half Men".

يُعد النجم الكوميدي "تشارلي شين"، شخصية مثيرة للجدل حتى وقتنا هذا، وذلك بسبب ما وصل إليه نتيجة إدمانه للمخدرات والخمور والجنس، الذي أوصله إلى نهاية مؤلمة لا يزال يعيش مأساتها حتى يومنا هذا.

تمكّن النجم الكوميدي الشهير، في مرحلة ما من عمره أن يصبح النجم التليفزيوني الأعلى أجراً في العالم، حيث حقق حوالي 1.8 مليون دولار، لكل حلقة يقدمها ببرنامج سي بي إس الأمريكي.

ولكن بعد حصولها على الشهرة المطلوبة وتربحها الملايين من الدولارات دخل في دوامة هبوط هائلة، ليجد نفسه مدمنًا للجنس، بعد ان قيل إنه قضى العديد من السهرات الحمراء وسيئة السمعة مع العاملين في مجال الإباحي ليصبح مدمنًا لهذا الأمر.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" في عيد ميلاد النجم الكوميدي "تشارلي شين" الـ65، عن أعماق حياة الفنان المثيرة للجدل على مر السنين الماضية.

في عام 2006 قررت "دينيس ريتشاردز " الانفصال عن زوجها النجم "تشارلي شين" بعد أربع سنوات من زوجهما، وذلك بعد أن كشفت أن زوجها الذي أنجبت منه ابنتين، كان مثلي جنسيًا وكان يشارك نجوم شباب دون السن القانونية هذا الأمر الشنيع.

تشارلي شين قناة فوكس نيوز الفنان تشارلى شين أعمال تشارلى شين ضرب تشارلى شين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

تهويل أم خطر قادم| تطورات متحور كورونا الجديد.. والصحة ترد

موضوعات متعلقة

سألته عن أمبر هيرد.. ياسمين صبرى تكشف كواليس لقائها بالنجم جونى ديب

من خطيبها.. فنانة شهيرة تكشف محاولة اعتداء عليها وتعتزل الفن

شريف منير يكشف تفاصيل جديدة فى لحظة وفاة طارق عبد العزيز

«أغفر الخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرة».. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو

أصالة تستقبل أولى حفيداتها وابنة شام الذهبى

شاهد.. كرستيانو رونالدو متهم بتقليد محمد رمضان.. تفاصيل

بطولة ليلى علوى.. آيتن أمين تكشف عن فكرة فيلم آل شنب

أبناء النجوم يخطفون الأضواء.. ابنة داليا البحيرى فى أحدث ظهور.. ونجل الفيشاوى يحتفل معه بالكريسماس.. وبنات عبلة كامل تحدثن ضجة

ترشيحاتنا

إعدامات ميدانية صهيونية يوميا.. شهادة خطيرة تكشف جرائم جديدة للاحتلال في غزة

تعرف على حكام مباريات نصف نهائي السوبر المصري

جيش الاحتلال يعلن سقوط صاروخ مضاد للدبابات على منزل شمال إسرائيل

علاقة مشبوهة وحشيش .. حكاية البلوجر آية إيهاب من الشهرة لسجن النساء

خنقته وضربته.. فنان أجنبي شهير يتعرض لهجوم من جارته | تفاصيل

السيسي: تحسين أحوال المواطنين هدفنا الأساسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد الشناوي.. هل يرحل الإخطبوط عن عرين الاهلي؟

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

فيديو

سألته عن أمبر هيرد.. ياسمين صبرى تكشف كواليس لقائها بالنجم جونى ديب

فيتوريا يفجر مفاجأة عن خططه مع منتخب مصر وضم لاعبين جدد قبل كأس العالم 2026 «فيديوجراف»

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

«أغفر الخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرة».. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ