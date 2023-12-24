الشارع الكروي يدعم بيراميدز من أجل حصد لقب السوبر

نشر الإعلامي محمد فاروق، منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد فاروق :"هاني سعيد: الشارع الكروي الاماراتي يدعم بيراميدز من أجل تحقيق لقب السوبر.. ونحن ممتنون لهم للغاية،واللاعبين تعهدوا على أنفسهم تحقيق اللقب".

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، وأحمد الشناوي حارس مرمى النادي على معاينةملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة قبل مباراة الغد أمام فيوتشر في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي فيوتشر في الثالثة من عصر الاثنين على استاد محمد بن زايد في الدور نصف النهائي منبطولة كأس السوبر المصري بشكله الجديد.





ويؤدي بيراميدز تدريبه الأخير على الملعب استعدادا لمباراة الغد ويسبقه مؤتمر صحفي بحضور المدير الفني وأحمدالشناوي.