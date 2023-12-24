الخطيب شخصية العام والبقالي المثالي والوفاء لشهداء فلسطين.. تفاصيل

اعلن مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية اسماء الفائزين بالجائزة للعام ٢٠٢٣ ، حيث فاز محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بلقب شخصية العام ٢٠٢٣ الرياضية العربية ، لما حققه الاهلي من انجازات خلال العام تحت قيادته

ونال الجائزة التقديرية كل من الامير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الاوليمبية والبارالمبية السعودية والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة الاستشارية العليا لوزارة الشباب والرياضة والمهندس عبد الرحيم سليمان مدير اتحاد اذاعات الدول العربية ومحمد يوسف المانع رئيس الاتحادين القطري والعربي لرفع الاثقال

والعداءة الذهبية السورية غادة شعاع واختير العداء المغربي سفيان البقالي رياضيا مثاليا

اما جائزة الوفاء فذهبت لشهداء فلسطين من الرياضيين ، البحريني محمد حمادة والسعودي فهد المالك والمغربي احمد فرس والعماني يونس امان ,وفاز بجائزة الثقافة الرياضية العربية للاعلام كل من السعودي عبد العزيز الشرقي والاماراتي علي حميد والمصري فايز عبد الهادي والجزائري يزيد مواقي

وبرنامج المجلة الرياضية بالتلفزيون الاردني ، وفاز بجائزة حدث العام الدورة الرياضية العربية التي استضافتها الجزائر ، وفاز بجائزة المسؤلية المجتمعية برنامج اعداد الواعدين التابع لامانة عمان الكبرى بالاردن ومبادرة الروح الايجابية لشرطة دبي ، والسعودي علي حسن الرحيمي

وفاز بجائزة المبادرات الشبابية كل من جمعية umla للعمل الانساني فلسطين ، وبيروت عاصمة الشباب العربي وفاز بجائزة انجاز العام دورة الالعاب السعودية والملاكمة المغربية خديجة المرضي ومشروع الموهبة والبطل الاوليمبي بمصر ،وفاز بجائزة الجدارة والتميز الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد المصري للسلاح والملاكمة المغربية خديجة المرضي وفاز ماراثون زايد الخيري بجائزة الثقافة الرياضية العربية للعطاء