"فتح": ثمة هدنة محتملة والاحتلال يبذل قصارى جهده لاسترجاع محتجزيه في غزة

قال عبدالفتاح دولة متحدث حركة فتح، إنّ هناك حديث عن هدنة محتملة، موضحًا: "لسنا جزءً من الحديث المباشر، لكنا نتابع عبر ما يحدث من لقاءات وتطورات وما يصدر عن الأطراف".

وأضاف "دولة"، في مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الاحتلال يبذل كل ما يستطيع في سبيل استرجاع الأسرى لدى المقاومة، والثابت في هذا الأمر هو موقف المقاومة الذي ظل واضحا، وهو أن صفقة الأسرى يجب أن تكون مبنية على حديث حقيقي وشروط المقاومة التي وضعت عبارة الكل من أجل الكل كشرط للذهاب في الحديث عن أي صفقة".

وتابع متحدث حركة فتح: "موضوع وقف إطلاق النار كان من شروط المقاومة ولا ندري إن تمكنت المقاومة من فرض هذا الشرط، والاحتلال يعلن أن العدوان على قطاع غزة مستمر ولن يتوقف، وأي حديث عن صفقة تبادل أو هدنة إنسانية لا يعني أن العملية الإجرامية التي لا تزال تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ستتوقف".

