اتحاد الريشة الطائرة يكرم منتخب الناشئين بعد نتائج بطولة إفريقيا

أقام اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله حفل تكريم لمنتخب الناشئين تحت 15 سنة عقب النتائج المميزة التي حققها الفراعنة الصغار خلال مشاركتهم في بطولة أفريقيا الأخيرة والتي أقيمت بعاصمة زيمبابوي "هراري" خلال الفترة من 6 وحتى 15 ديسمبر الجاري.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد على تكريم اللاعبين والإحتفاء بأولياء أمورهم على تلك النتائج الرائعة مؤكدين لهم أنهم أبطال المستقبل.

وتوجه الدكتور علي حسب الله بالشكر لأولياء أمور اللاعبين معبرًا عن فخره لما يقدموه ويبذلوه من تضحيات من أجل الإرتقاء بمستوى أبنائهم من أجل رفع اسم مصر عاليًا خفاقًا في كبرى المحافل العالمية.

وكان أبناء النيل الصغار قد حققوا 7 ميداليات في البطولة القارية بواقع 4 فضيات و3 برونزيات وكانت كالتالي:

فضية الفرق

فضية فردي الناشئات عن طريق نور محمد فكري

فضية زوجي الناشئات عن طريق نور محمد فكري وملايكة محمد حسن

فضية الزوجي المختلط عن طريق مؤمن خالد محمد وملايكة محمد حسن

برونزية فردي الناشئات عن طريق ملايكة محمد حسن

برونزية زوجي الناشئات عن طريق ميرا علي عبد الغفور ورحيمة حسين خالد

برونزية الزوجي المختلط عن طريق عمر الصبان ونور محمد فكري.

وشارك منتخبنا الوطني في البطولة بقائمة تضم 9 لاعبين بواقع 4 لاعبين و5 لاعبات وضم منتخب الناشئين كلًا من: "مؤمن خالد محمد، أحمد محمد عبد العال، محمد عمرو نعمان، وعمر أحمد الصبان".

فيما ضم منتخب الناشئات كلًا من: "نور محمد فكري، رحيمة حسين خالد، ملايكة محمد حسن، وميرا علي عبد الغفور- لينا الفرماوي".

وترأس بعثة المنتخب المصري في زيمبابوي، كريم أحمد شديد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، بينما قاد المنتخب فنيًا هشام سليمان، وعاونه محمد أبو الحمد في منصب المدرب العام.