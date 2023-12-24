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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية يصل إلى القاهرة برئاسة زياد نخالة الأمين العام للحركة لبحث الأوضاع بقطاع غزة

صدى البلد

في تطور مهم، وصل وفد يمثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وهي جماعة متحالفة مع حماس، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسئولين أمنيين مصريين. 

تم الكشف عن هذه المعلومات من قبل أحد أعضاء المجموعة لـ"رويترز".

سيتمحور التركيز الأساسي لهذه المناقشات حول إيجاد سبل لوضع حد لما أشار إليه المسئول بـ "العدوان الإسرائيلي على شعبنا".

يشار إلى أن الجهاد الإسلامي في فلسطين رفض بشدة أي اتفاقيات جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل حتى يتم وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني. 

ويؤكد موقف المجموعة التزامها بالسعي إلى حل بشروطها الخاصة.

وخلافاً لبعض الفصائل الفلسطينية الأخرى، يرفض الجهاد الإسلامي في فلسطين المشاركة في عمليات السلام السياسية، ويصر على أن النصر العسكري على إسرائيل هو الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق هدفه النهائي ــ إقامة دولة تمتد عبر إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

وفقا لـ"الجارديان"، فإن وصول هذا الوفد إلى القاهرة يدل على وجود طريق دبلوماسي محتمل، وإن كان مع تحديات كبيرة نظرا لاختلاف الأيديولوجيات والأهداف بين الأطراف المعنية.

سيتم مراقبة نتائج هذه المحادثات عن كثب، حيث يقوم أصحاب المصلحة الإقليميون بتقييم إمكانية وقف التصعيد والتقدم نحو وضع أكثر استقرارًا في المنطقة.

القاهرة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مسؤولين أمنيين مصريين ​قطاع غزة​

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