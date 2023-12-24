رئيس إعلام الشيوخ: لاصوت يعلو فوق قضية "غزة"..ومصر نجحت فى نقل الحقائق

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ أن الإعلام المصري قام بدور كبير ومحمود فى الانتخابات الرئاسية ،وكذلك الموقف المهنى فى قضية غزة بشكل يتوازي ويتناسب مع دور مصر وتاثيرها فى المنطقة العربية.

وقال الدكتور محمود مسلم خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المنعقدة الأن لمناقشة تقوية الإعلام المصري محليا وإقليميا ودوليا لزيادة قدرته فى تشكيل وعي المواطنين والتعامل مع الأزمات المختلفة في ضوء أهداف سياسة الدولة الإعلامية الصادؤة فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم210 لسنة2020، وذلك فى حضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام :من القضايا الهامة التى برز فيها دور الإعلام المصري هو وجود صوت كبير وقوي للدولة خلال حرب غزة .لافتا إلي إنه لاصوت يعلو فوق صوت غزة الأن ،ومصر نجحت فى نقل الصورة كاملة.

وأستطرد الدكتور محمود مسلم قائلا : هناك صوتا كبيرا لمصر ،فلم تهتز فى قضية غزة كما اهتزت من قبل .



وأشار الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والاثار والإعلام بمجلس الشيوخ إلي أن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت حراكا منضبطا ومساحة واحدة بين المنافسين الثلاثة والرئيس عبد الفتاح السيسيي الذى دعمه كثير من الأحزاب والمصريين ،وهو ما أتضح فى نتيجة الانتخابات الرئاسية .وقال :كنا أمام انتخابات رئاسية شريفة ونزيهة ومساحة حرة من الديمقراطية .