اقتراح برغبة يطالب بمواكبة عصر الرقمنة لتقوية الإعلام المصري 

خلال اجتماع لجنة الثقافة بالشيوخ

أكد النائب أيمن عبد المحسن، عضو مجلس الشيوخ، خلال اجتماع لجنة الثقافة بالشيوخ، أن الدولة المصرية تمتلك الوعي باعتباره أحد أسباب المواجهة في الأزمات.

وقال عبد المحسن، خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الإعلام لم يعد مجرد وسيلة لنقل المعلومات والأفكار، لكنه يساهم فى تكوين شخصية الفرد وتوجهاته واهتماماته فى الجوانب الحياتية المختلفة.

جاء ذلك خلال عرضه اقتراحا برغبة بشأن تقوية الإعلام المصري محليا ودوليا وإقليميا ودوليا لزيادة قدرته في تشكيل وعى المواطنين والتعامل مع الأزمات المختلفة، وذلك في ضوء أهداف سياسة الدولة الإعلامية الصادرة فى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2020.

وأضاف النائب أيمن عبد المحسن أن الإعلام يمثل إحدى أدوات القوة الناعمة للوطن فى مجال التوعية ونشر الفكر المستنير وتناول القضايا التى تدعم منهج الدولة في نشر ثقافة مواجهة الشائعات بالحقائق المقنعة.

وشدد على ضرورة مواكبة عصر الرقمنة وأهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطنى والدولي، وترسيخ قيم وثوابت المجتمع ومكافحة وعزل الفكر المتطرف.