عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشارك في تكريم الفائزين بملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير

رئيس جامعة الازهر
رئيس جامعة الازهر

قال الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، إن الحديث عن الفنون ذو شجون، والفِطَرُ السليمة المعافاةُ من أدواء الغفلة تطرب للكلمة والصورة واللوحة الجميلة، وتستروح إلى النظر والتفكر فيما أودع الله في خلقه من الجمال والأسرار، فى زُرقَةِ السماءِ الصافية، والأنهارِ الجارية، وكم أودع الله في خلقه صور الجمال ما تقف أمامه عبقريات أهل الفن في كل زمان، وقد أمرنا الله جل وعلا أن نتفكر فى خلق السموات والأرض وجعل ذلك من شيم أولى الألباب.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته في تكريم الفائزين في ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير، أن اللقطة والصورة قد تفعل فى النفس ما لا تفعلهُ الكلمة، فتنطق الصورة بما تعجز الكلماتُ عن وصفه، وفى الشعر العربي صُوَرٌ تدعو أهل الرسم والفنون الجميلة إلى رسمها، وهو ما يوضح أهمية الفنون الراقية في حياة الشعوب.

وأوضح فضيلته أنه يوجد في الكتاب العزيز والحديث الشريف والشعر العربي الكثير من الصور التي تحتاج إلى رسامين مهرة لينقلوها إلى لوحات فنية معبَّرة تحاول أن تحاكي هذه الصور على جهة التقريب وإن عجزت أن تضاهيهَا، وراجع صورة النملة وهي تكلم النمل أن يدخلوا مساكنهم حتى لا يحطمنهم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وصورة الغراب وهو يبحث في الأرض ليعلم الإنسان كيف يواري سوءة أخيه، وصورة الهدهد وهو يخاطب سيدنا سليمان ويحمل رسالته إلى ملكة سبأ، وصورة الطير الأبابيل وهى ترمي أبرهة وجنوده فجعلتهم كعصف مأكول، وصورة الطوفان حين هاج وتلاعب بالسفينة الناجية التي تُقِلُّ سيدنا نوحًا ومن آمن معه وفيها من كلًّ زوجين اثنين.

ودعا رئيس جامعة الأزهر الفنانين إلى التقاط الصور الجمالية الموجودة في القرآن التي لا تفِنى ولا تنقضي عجائبهُا، مبينا أن فن التعبير بالتصوير أصابه من الغموض عند كثير من أهله – مِثلُ ما أصاب فن التعبير بالكلمة، حتى صارت بعض الرسوم التي يصورها أهل الفن والرسم ألغازًا تستعصي على الفَهم، وتحتاج أن يقف بجانبها الفنانُ الذي رَسَمَها ليتحدث عن مُرادِه ومقصوده ويكشف ألغاز هذه الصورة أو تلك، كما أن بعض من ينتسب إلى الشعر والأدب صار شعره وأدبُه ألغازَا فى ألغاز وطِلَّسمَاتٍ لا يَعرف القاريء لها معنى ولا مغزى، بل ربما لا يعرف الكاتبُ نَفسُه لها معنى ولا مَغزَى، والناسُ بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم، في زمن سيطر الغموضُ على كثير من جوانبه، وانبهمت فيه الحقائق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعليق صادم من فيتوريا على اعتزال طارق حامد اللعب الدولي

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

منطقة تطالب بها روسيا وكندا.. أمريكا توسع مساحة أراضيها |تفاصيل

أسعار العملات العربية: استقرار الريال وتباين الدينار الكويتي اليوم الأحد

5256 شقة.. تفاصيل وحدات الإسكان بـ سكن لكل المصريين

لإحباط هجمات مخطط لها.. ألمانيا والنمسا تشددان قبضتهما الأمنية عشية عيد الميلاد

صحة غزة: المنظومة الطبية في الجنوب تنهار.. والشمال بلا خدمات إطلاقا

«زيلينسكي» قد يرحل قريبًا| الخطايا الخمس للرئيس الأوكراني.. والسخط الشعبي يتزايد ضده


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد الشناوي.. هل يرحل الإخطبوط عن عرين الاهلي؟

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

فيديو

1000 جنيه.. الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار21 مفاجأة

سألته عن أمبر هيرد.. ياسمين صبرى تكشف كواليس لقائها بالنجم جونى ديب

فيتوريا يفجر مفاجأة عن خططه مع منتخب مصر وضم لاعبين جدد قبل كأس العالم 2026 «فيديوجراف»

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ