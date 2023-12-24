كرم جبر: الإعلام المصري ارتفع بالروح الوطنية خلال تغطية أحداث غزة

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الإعلام المصرى قام بدور كبير خلال تناول أحداث غزة والانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال كرم جبر، خلال الانتخابات الرئاسية، إن الإعلام المصري اعتمد على تنفيذ المعايير الدولية والتزم بالعدالة بين جميع المرشحين، وكان إعلاما نظيفا وابتعد عن التجريح وتناول الحياة الشخصية وبعض الممارسات التي كانت موجودة في السابق، كما اعتمد على الحشد المبني على الوعي.



وأضاف أن الإعلام المصري ارتفع بالروح الوطنية خلال تغطية أحداث غزة، مشيرا إلى أن هناك ضوابط للإعلام المصري، منها ألا يزج نفسه في أي خلاف، وأن يعمل على لم الشمل واحترام شأن الدول الأخرى، وألا يوظف الإعلام في تصفية حسابات.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار برئاسة الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة ورئيس مجلس إدارة جريدة “الوطن”، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن عبد المحسن بشأن " تقوية الإعلام المصرى محليا وإقليميا ودوليا لزيادة قدرته في تشكيل وعى المواطنين والتعامل مع الأزمات المختلفة"، بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وحضور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وقال جبر إنه يشهد لرئيس الدولة أنه لم يذكر أي رئيس دولة أو دولة إلا بالخير، وبالتالي على الإعلام أن يكون على نفس المستوى.

وأكد على قضية الوعي وأبرز ما فيها العلاقة بين الأديان والأوطان ومن الثوابت الإعلامية أيضا الوحدة الوطنية بين فئات الشعب وترسيخ الإعلام العدالة التصالحية في وقت كان هناك من ينادي في فترة ما بالثأر والانتقام والعدالة الانتقالية واستدعاء تجارب دول أخرى لا تنطبق علينا.

وشدد على أن مصر تطبق العدالة التصالحية ولم شمل المجتمع دون إراقة نقطة دم، ويشهد للرئيس أنه قام بلم شمل المجتمع بهدوء.

وتحدث كرم جبر حول دور الإعلام في حماية الطفل والنشء والمجتمع، محددا عددا من القضايا التي يتم التصدي لها وهي المثلية والتطرف والعنف.

وأوضح جبر أن مواقع التواصل الاجتماعي خلقت نوعا من العلاقات الغريبة، ولكن الخطر الأكبر في المنصات لأنه غير مسيطر عليها، ولكن نعتمد على وعي الشباب، حيث قاد الشباب حملة مقاطعة عند عرض فيلم “كليوباترا” بطريقة غير مرضية على إحدى المنصات، ما يعني أن هناك وعيا لدى الشباب، مشيرا إلى وجود 75 مليون حساب على “فيس بوك” معظمها مزيفة، ويجب ضبط ذلك والتصدير له.