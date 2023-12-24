وفد من حركة الجهاد الفلسطينية يصل القاهرة للتباحث حول أزمة غزة

وصل وفد من حركة الجهاد الفلسطيني إلى مصر برئاسة زياد نخالة الأمين العام للحركة، للتباحث حول الأوضاع الحالية بقطاع غزة.

جاء ذلك حسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل.

بيت لحم

وقال محمد طه القائم بأعمال محافظ بيت لحم، إنّ المحافظة حزينة كباقي محافظات فلسطين، مشيرًا إلى أنها كانت تحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، موضحًا: "ننظم فعاليات رمزية أثناء احتفالات عيد الميلاد حزنا وتضامنا مع قطاع غزة".

وأضاف طه، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "المسلمون والمسيحيون كانوا يحتفلون بعيد ميلاد السيد المسيح، واليوم هذه المحافظة أصبحت حزينة وترسل رسالة لهذا العالم الغربي الذي يدعي التحضر ويدعم الاحتلال الإسرائيلي بكل إمكانياته العسكرية والمالية والسياسية في كل المحافل الدولية".

وتابع: "رسالتنا للعالم أن مهد السيد المسيح والعاصمة الدينية للعالم المسيح حزينة جدا في هذا اليوم لأن شعبنا يتعرض للذبح اليومي والإبادة اليومية وقتل كل من هو فلسطيني وتدمير كل ما هو فلسطيني من مساجد وكنائس ومدارس وجامعات، كما تُمارَس كل أشكال التنكيل ضد الشعب الفلسطيني من هذا الاحتلال الإسرائيلي".