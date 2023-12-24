مهاجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة: لعبت في القلعة البيضاء على حساب ميدو

قال شريف أشرف نجم الأهلي والزمالك السابق أنه رحل عن المارد الأحمر بسبب عدم وجود فرصة للمشاركة مع الفريق الأول رغم التألق الكبير فى فرق الشباب وتسجيل العديد من الأهداف.

وقال شريف أشرف فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أنا لعبت فى الأهلي لسنوات والحمد لله ظهرت بشكل رائع فى فرق الشباب ولكن للأسف عندما رأيت إني لم اتحصل على فرصة مع الفريق الأول ، قررت الرحيل إلي الزمالك من أجل المشاركة مع الفارس الأبيض.

وأضاف شريف أشرف:" لعبت مع نادي الزمالك على نجوم كبار أمثال أحمد حسام ميدو وعمرو زكي ولعبت مع جميع المدربين المصريين.

يذكر أن شريف اشرف انتقل من النادي الأهلي ورحل لنادي الزمالك ولعب مع العديد من الأندية.