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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منطقة تطالب بها روسيا وكندا.. أمريكا توسع مساحة أراضيها |تفاصيل

أمريكا
أمريكا

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة أعلنت توسيع الجزء الخاص بها من الجرف القاري في القطب الشمالي.

وحسب “بلومبرج”، جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية: "الجرف القاري هو امتداد للأراضي البرية للبلاد تحت الماء. وللولايات المتحدة الحق، وفقا للقانون الدولي، في حماية وإدارة الموارد والموائل الحيوية".

يغطي ما يسمى بالجرف القاري الممتد منطقة تقع بشكل أساسي في القطب الشمالي وبحر بيرينج، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية متزايدة تطالب بها أيضًا كندا وروسيا.

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وحسب “بلومبرج”، تريد واشنطن، من خلال توسيع الجرف، الوصول إلى المعادن اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حقول النفط والغاز هناك.

القطب الشمالي بحر بيرينج الولايات المتحدة كندا روسيا

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