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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكايات أنس.. إنتاج حلقات كرتونية بالتعاون بين الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم الأحد، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ وذلك لبحث أوجه التعاون بين دار الإفتاء والأكاديمية في عدد من المشروعات والمؤتمرات.


وفي مستهلِّ اللقاء بحث الجانبان أوجه تعزيز التعاون، وكذلك تعزيز حضور دار الإفتاء المصرية في الدوائر العلمية والبحثية، كما اتفقا على إنتاج مجموعة حلقات كرتونية عن حكايات أنس، وعقد مؤتمرات مشتركة، وخطوط عريضة لمذكرة تعاون مشتركة بين الجانبين.


ومن جانبه أشاد فضيلة المفتي بأهمية الدَّور الذي تقوم به أكاديمية البحث العلمي، وأكَّد أهمية العلم باعتبار أنَّ له مكانةً عظيمةً وقيمةً كبيرة في منظومةِ القيمِ الإسلامية.

وأشار إلى أن العلم أساسٌ للدين والدنيا، ولذلك اهتمَّ المسلمون عبر تاريخهم بالعلم والعلماء، وكان لهم السَّبْقُ في ميادينَ علميةٍ كثيرةٍ أنتجتها الحضارةُ الإسلاميةُ، أفادت بها البشريةَ جمعاء، مبديًا استعداد دار الإفتاء المصرية للتعاون الكامل مع أكاديمية البحث العلمي.

وفي نهاية اللقاء أثنى الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على جهود دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في التوعية وبناء الوعي وضبط بوصلة الإفتاء، والبرامج التدريبية التي تعقدها الدار، وحرصها على تكوين المَلكة العلمية لدى المتدربين، مُبديًا تطلعه للتعاون مع الدار على مستويات عدة.

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