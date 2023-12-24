باحث: كوريا الشمالية تطور قدرتها لخوض حرب إلكترونية

قال تاي راي، الباحث في الدراسات الكورية الشمالية، إن الحرب الإلكترونية تعتبر ذات أهمية كبيرة في كوريا الشمالية، حيث تستغل نفوذها لاختراق كوريا الجنوبية، ومنصات حكومية كورية جنوبية وحصلوا على معلومات حساسة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من كوريا الجنوبية مع الإعلامية منى شكر في برنامج "العالم شرقا" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن كوريا الشمالية استغلت المعلومات التي تحصل عليها عبر الحرب الإلكترونية، بتطوير قدرتها لخوض هذه الحرب.

الجيش الكورى

ولفت إلى أن الجيش الكوري الجنوبي له خبرة في الحروب الإلكترونية، وله باع في هذه الممارسات، فهي لا تشكل تهديدا مباشرا لكن كوريا الشمالية ركزت على الحرب الإلكترونية منذ 2020.