اقتصادي: الحكومات الأوروبية تعجز عن السيطرة على الارتفاع الجنوني للأسعار

قال الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، إن الحكومات الأوروبية تعجز عن السيطرة على الارتفاع الجنوني للأسعار.



وأوضخ عبداللطيف درويش خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز” أن القدرات الشرائية للعملات العالمية التي تراجعت بشكل كبير مؤخرا، تسببت في ارتفاع الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة عالميا.

وتابع الخبير الاقتصادي: حرب روسيا على أوكرانيا أدت لتراجع قيمة العملات الأوروبية، مما تسبب فى فرض حالات التقشف، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وفشل الحكومات فى السيطرة عليھا.

الاقتصاد والسياسة

وانتقد الخبير الاقتصادي، ربط الاقتصاد بالسياسة منھا خضوع الاقتصاد لمعايير غير منطقية حرصا من السياسيين على العملية الانتخابية فى بلادھم والحصول على الأصوات، إضافة إلى المواقف المتباينة للدول الأوروبية حول النزعات ودعم الولايات المتحدة لبعضھا مع الحرب على غزة والتصدى لبعضھا من الحرب على أوكرانيا.

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