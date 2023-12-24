منظمة أوكرانية غير حكومية تنقذ ثلاثة أطفال من الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا

نجحت المنظمة الإنسانية الأوكرانية غير الحكومية "أنقذوا أوكرانيا" في إنقاذ ثلاثة أطفال من الأراضي التي تحتلها روسيا، مما رفع العدد الإجمالي للأطفال الذين أعيدوا لأوكرانيا إلى ما يقرب من 230 طفلا.

وذكرت صحيفة كييف إندبندنت أن صبياً يبلغ من العمر ثماني سنوات كان من بين الذين تم إنقاذهم، مؤكدة على الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة لجمع شمل الأسر المتضررة من النزاع.

وشارك ميكولا كوليبا، رئيس منظمة إنقاذ أوكرانيا، الأخبار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، قائلاً: "تمت إعادة ثلاثة أطفال آخرين من الأراضي المحتلة مؤقتًا إلى فريق إنقاذ أوكرانيا، وهكذا، أكملنا 14 مهمة إنقاذ لإنقاذ 14 طفلاً، سبعة منهم ومن بينهم أطفال محرومون من رعاية الوالدين".

وسلط ميكولا كوليبا، رئيس منظمة إنقاذ أوكرانيا، الضوء على التأثير الكبير لعمل منظمة إنقاذ أوكرانيا، مشيراً إلى أن المنظمة أعادت 226 طفلاً كانوا تحت تأثير السلطات الروسية منذ 24 فبراير 2022.

ومن بين الأطفال الذين تم إنقاذهم يليسي البالغ من العمر ثماني سنوات، الذي كان يعيش مع جدته في الجزء المحتل من خيرسون أوبلاست وبعد وفاة جدته، تم وضع يليسي على الفور في دار للأيتام. وتدخلت منظمة إنقاذ أوكرانيا لمساعدة والدة يليسي المريضة، التي تقيم في أوديسا، لضمان الرعاية الطبية المناسبة ولم شمل الأم والطفل.

وامتدت جهود المنظمة غير الحكومية أيضًا إلى إنقاذ شقيقين يبلغان من العمر 18 عامًا، أندري وميخايلو، اللذين كانا يتيمين نشأ في أسرة حاضنة في الأراضي المحتلة.

وكشف كوليبا أن الأخوين "مطلوبان باعتبارهما مختفين"، ونجحت منظمة إنقاذ أوكرانيا في تسهيل عودتهما.