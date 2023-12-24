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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يكشف عن مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

كولر
كولر

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في المؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ قليل، بشأن بطولة كأس السوبر التي تنطلق غدا الاثنين، عن مفاجأة في التشكيل الذي سيخوض به مباراة سيراميكا كليوباترا غدا.

وقال كولر: سيكون هناك تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا غدًا، ونمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين والكل قادر على تقديم الإضافة وأي لاعب يشارك سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري.

وخلال المحاضرة، طلب كولر من لاعبي الأهلي غلق صفحة بطولة كأس العالم للأندية، والتركيز في بطولة كأس السوبر المصري، مطالبًا اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز باللقب المحلي، من أجل إسعاد الجماهير.

وقرر كولر إغلاق المران أمام وسائل الإعلام المختلفة، من أجل فرض حالة من التركيز على اللاعبين، والاستعداد بشكل قوي لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى مدينة أبوظبي مساء السبت، وكان في استقبالها محمد محمود نائب السفير المصري في دولة الإمارات، ومحمود عبد العظيم مدير المراسم في السفارة المصرية.

كما حرص سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، على التواجد في مطار أبو ظبي لاستقبال بعثة الأهلي، والترحيب بمسئولي النادي والجهاز الفني واللاعبين، وقدم للجميع التهنئة بالفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا غدًا الاثنين.

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