فيفا يصدم الزمالك ويمنعه من المشاركة في مونديال الأندية.. تفاصيل

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تصنيفه للأندية؛ لحسم المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2025، بنظامه الجديد.

وتأكدت مشاركة الأهلي والوداد وصن داونز في كأس العالم للأندية 2025.

فيما سيحرم نادي الزمالك من المشاركة؛ لتواجده في المركز المركز الـ12، بـ28 نقطة، ضمن تصنيفه للأندية، وبالتالي عدم إمكانية مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن تقام البطولة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو، بمشاركة 32 ناديًا من كل القارات حول العالم، بواقع 12 من أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، و4 من إفريقيا، و4 من آسيا، و4 من أمريكا الشمالية، ونادٍ وحيد من أوقيانوسيا، ونادٍ يمثل البلد المضيف.