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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام دورى الأحياء والساحات الشعبية بالشرقية

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، ختام دوري الأحياء والساحات الشعبية الذى نفذته الوزارة متمثلةً فى الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية .

وكانت فعاليات الدورى قد انطلقت فى أول يونيو الماضى للتنافس فى رياضات "كرة القدم، كرة اليد، تنس الطاولة"، وذلك لمواليد ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ و٢٠١٠.

وشارك فى الدورى ٢٦١٨ فرد من لاعبين وفنيين وإداريين، ح التصفيات النهائية على مستوى محافظة الشرقية بالصالة المغطاة بالزقازيق ، وقام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى بالدورى.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، أن نهج الوزارة مستمر نحو التوسع فى إقامة البرامج والمشروعات الرياضية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية بالمجتمع، وهو الأمر الذى بات واقعاً من حيث زيادة عدد الممارسين لمختلف الألعاب الرياضية، علاوة على الأعداد الكبيرة من النشء والشباب والمواطنين الذين يشاركون فى مختلف الماراثونات والأنشطة الرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

أشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز الذى ظهر عليه المشاركون فى فعاليات دورى الأحياء والساحات الشعبية بمحافظة الشرقية ، ووجود العديد من المواهب الناشئة، مقدماً الشكر والتقدير لكل من ساهم فى نجاح فعاليات الدورى ، والخروج به فى صورة حضارية.
حضر ختام الدورى عدد من  أعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومن وزارة الشباب والرياضة كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ، الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية  للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية.

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