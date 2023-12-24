للمرة الأولى.. الأرثوذكس الأوكرانيون يحتفل بعيد الميلاد في 25 ديسمبر ليخالفوا روسيا

يستعد المسيحيون الأرثوذكس في أوكرانيا للاحتفال التاريخي بعيد الميلاد في 25 ديسمبر، وهو ما بشكل خروجا كبيرا عن التاريخ التقليدي للاحتفال في 7 يناير، وذلك بعد تغيير القانون الذي وقعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في يوليو.

وينظر إلى هذه الخطوة على أنها تحول رمزي بعيدا عن روسيا وخطوة نحو تأكيد استقلال أوكرانيا.

وجاء قرار الرئيس زيلينسكي بتغيير موعد الاحتفال بعيد الميلاد مدفوعا بالرغبة في إبعاد أوكرانيا عما أسماه "التراث الروسي المتمثل في فرض احتفالات عيد الميلاد في 7 يناير". وتمثل هذه الخطوة المرة الأولى التي يحتفل فيها الأوكرانيين بعيد الميلاد في 25 ديسمبر، بما يتماشى مع التقاليد المسيحية الغربية.

وفي ميناء أوديسا الجنوبي على البحر الأسود، تجري الاستعدادات للاحتفال بعيد الميلاد، حيث يؤدي رواد الكنيسة الصلاة ويشعلون الشموع، حيث استضافت كاتدرائية المهد قداسًا عشية عيد الميلاد، قاده الكهنة المزينين بثياب ذهبية المصلين.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، أعربت أولينا، إحدى أبناء الرعية، عن مشاعرها لوكالة فرانس برس، معربة عن أهمية الاحتفال بعيد الميلاد في تاريخ جديد.

وقالت: "نعتقد أنه ينبغي علينا حقًا الاحتفال بعيد الميلاد مع العالم أجمع، بعيدًا عن موسكو.. بالنسبة لي، هذه هي الرسالة الجديدة الآن.. نريد حقًا الاحتفال بطريقة جديدة.. هذه عطلة مع العالم".

ويعكس قرار تغيير موعد الاحتفال بعيد الميلاد الجهود المستمرة في أوكرانيا لتأكيد الاستقلال الثقافي والانفصال عن العلاقات التاريخية مع روسيا، ويمثل الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية خطوة رمزية نحو فصل جديد في الهوية والتقاليد الأوكرانية.