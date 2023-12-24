جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقـ.تل ضابط خلال المعارك في شمال غزة.. صور

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط خلال المعارك في شمال قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى المعلن عنهم منذ أمس إلى 15، و154 منذ بدء العملية البرية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الرائد (احتياط) أرييه رين، 39 عامًا، ضابط مدرعات في الكتيبة 79، اللواء 14، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أوري جوردين، إن هناك مخاوف كبيرة لدي المستوطنين علي الحدود اللبنانية من تهديد أنفاق حزب الله بعد اكتشاف نفق حماس الضخم في قطاع غزة.

وأضاف جوردين، أن “جنود الجيش الإسرائيلي يجرون عمليات تفتيش كبيرة من أجل العثور على البنية التحتية من أي نوع، فوق وتحت الأرض. إذا وجدنا تهديدا هناك، فلن نخفيه عن أي شخص”.

ولفت إلي أن “النشاط العسكري يركز على جهود كبيرة لإزالة جميع التهديدات على طول الحدود، بهدف تقويض قدرات حزب الله استعدادا لإطلاق حملة محتملة”.