سيناتور أمريكي: لن أستثمر 15 سنتا في فلسطين بسبب حماس

أكد السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي جراهام، عضو لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، بشكل قاطع أنه لن يستثمر 15 سنتا في دولة فلسطينية مستقبلية تضم حماس أو السلطة الفلسطينية، وذلك وفقا لما نشرته شبكة “إيه بي سي نيوز” اليوم، الأحد.

وقال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام، “لن أستثمر 15 سنتاً في فلسطين حيث لا تزال حماس قائمة... يجب قتل واعتقال قادتها”.

وأضاف لن أستثمر 15 سنتا في فلسطين جديدة تحت قيادة السلطة الفلسطينية، موضحا “سلطة محمود عباس الفلسطينية ماتت بالنسبة لي”.

وأكد “عندما نصل إلى اليوم التالي لوقف إسرائيل العمليات العسكرية بسبب تدمير حماس، فإن فلسطين الجديدة لا يمكن أن تكون فيها حماس، ولا يمكن أن تحكمها السلطة الفلسطينية”.

تأتي تصريحات جراهام وسط العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر في غزة.

الجدير بالذكر أن تصريحاته تعكس رفضًا واضحًا لأي دعم مالي للدولة الفلسطينية المستقبلية يشمل حماس أو السلطة الفلسطينية.