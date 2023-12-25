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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023: استعد للعام الجديد

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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توقعات الأبراج 2024 | أزمات وانفصال .. وهؤلاء الأقل حظا

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توقعات الأبراج 2024.. هؤلاء الأكثر حظا في الزواج

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

تحول كبير في الطاقة الكونية يوجه طريقك نحو الشفاء العاطفي وإيجاد الهدوء، اختتم العام الماضي واستعد لعام جديد.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

العلاقات تحتاج إلى حوار منعش وتواصل صادق؛ بشكل عام، يتشابك العاطفة مع المشاعر. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

على الرغم من أن الصحة العامة تستحق الثناء، تجنب التطرف في أنظمة النظام الغذائي وممارسة الرياضة، يصبح الحفاظ على التوازن أمرًا ضروريًا مع اكتساب الصحة العقلية أهمية كبيرة. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

 يزدهر اتخاذ القرار والإبداع، مما يعزز مكانتك المهنية، أيضًا، قد تساعد الاتصالات السابقة في فرص وظيفية جديدة أو قد تقدم مشاريع مثيرة للاهتمام، لذلك، في حين أن أعباء العمل قد تكثف، فإن الرضا ينشأ عند القيام بالمهام الصعبة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

على الرغم من طبيعتك الكبيرة، فإن الحد من النفقات غير الضرورية يمكن أن يوفر قوة نقدية فائضة، الوقت المناسب للنظر في الاستثمارات مع تسارع وتيرة تراكم الثروة..

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