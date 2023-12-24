رئيس مجلس الدولة يفتتح فرعا جديدا بالمنوفية

قام رئيس مجلس الدولة ، بافتتاح مُجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة المنوفية ، الذي يُعد استكمالاً لجهود مجلس الدولة في التيسير على المواطن وتقريب جهات التقاضي.

ورافق رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص وجمع من مستشاري مجلس الدولة.

وصرح رئيس مجلس الدولة على هامش الافتتاح أن مجلس الدولة يُبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة نحو إتمام الميكنة والتحول الرقمي في جميع إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة بكل مستوياتها، وقال أن هذا العمل سيكون له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.