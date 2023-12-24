الجيش الأردني يحبط محاول تسلل لمهربي مواد مخدرة من الأراضي السورية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من سوريا إلى الأردن، بعد نجاح عملية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية.

وحسب وكالة الانباء الأردنية “بترا”، قال الجيش الأردني، إن “قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار آخرين إلى سوريا”.

وأضاف أنه تم العثور على 537 ألف حبة من مخدر الكبتاجون، و888 كف حشيش، وكميات من الذخائر، فيما تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأوضح الجيش الأردني، أنه سيتعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن.