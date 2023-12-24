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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يتغنى بإنجاز الأهلي في المونديال| شاهد

الأهلي
الأهلي

احتفى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحصول النادي الأهلي المصري على برونزية مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على أوراوا ريد دياموندز الياباني، بنتيجة 4-2 خلال مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما الجمعة الماضي، على ملعب الأمير عبد الله ‏الفيصل في جدة.

 

وكتب الحساب الرسمي للفيفا الخاص بكأس العالم على "إكس": "2006-2020-2021-2023.. الأهلي يواصل التحليق على منصة مونديال الأندية".

ورسخ المارد الأحمر، عقدة تفوقه على الأندية اليابانية، محققا فوزه الثاني، بالانتصار على أوراوا بعد الفوز من قبل على سانفريس هيروشيما (2-1).

وسجل الأهلي في مشاركاته التسع 31 هدفا، كثاني أكثر فريق تسجيلا في تاريخ البطولة بعد ريال مدريد، وسجل أهداف الأحمر، 14 لاعبا، فيما سجل هدفين عكسيين من لاعبي المنافس.

وتعد هذه هي النسخة الأخيرة، التي يقام فيها مونديال الأندية بهذا الشكل قبل أن يقام بشكل موسع في 2025 بمشاركة 32 فريقا من أندية النخبة في العالم.

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