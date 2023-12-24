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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هددت بإيذاء الرئيس الروسي.. قصة "الساحرة اليهودية" الداعمة لـ إسرائيل وأوكرانيا

صدى البلد

قررت الشرطة الروسية في شبه جزيرة القرم، اعتقال ناتاليا "الساحرة اليهودية"  أبراموفيتش بعد أن هددت بإيذاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقطع فيديو.


 

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد أعربت عن دعم واضح لأوكرانيا وإسرائيل، بل ونشرت صورة بالفوتوشوب لنفسها وهي تقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.


 


 

وقالت الصحيفة العبرية أن دعم أوكرانيا وإسرائيل لم يكن سبب اعتقال "الساحرة اليهودية" في روسيا، بل مقاطع الفيديو التي أهانت فيها بوتين والجيش الروسي، وهددت في أحد مقاطع الفيديو بالاتصال بحاخامها حتى يؤذي الرئيس بوتين.


 

واعترفت "الساحرة اليهودية" خلال التحقيق بالجرائم المنسوبة إليها، بما في ذلك التشهير بالرئيس بوتين، وأفرج عنها  بغرامة قدرها 32000 روبل.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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