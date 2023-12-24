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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسميا جداول امتحانات حقوق عين شمس ..عبر هذا الرابط 

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير لثلاث الشعب بالكلية العربية الفرنسية والانجليزية.

وأوضحت الكلية انه لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدون إثبات الشخصية من خلال بطاقة الرقم القومى الخاص به أو جواز السفر للوافدين.

كما يلتزم الطالب بعدم دخول لجنة الامتحان بأي أجهزة اتصال أو كتب أو مذكرات تتصل بالامتحان أو أي وسيلة للغش وفي حال دخوله بها يقوم بتسليمها الى مراقب القسم الذي يمتحن به قبل بدء الامتحان ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن مخالفة ذلك.

ويمكن لطلاب الشعب الثلاث معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

قال  الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 8 يناير وتنتهي حتى 25 يناير.

وأشار عميد حقوق عين شمس إلى وجود لجان خاصة للمتأخرين الذين يتأخرون عن موعد الامتحان ويتعهد الطالب بعدم التأخر مرة أخرى عن موعد الامتحان وفى حالة تأخره أكثر من مرة يحال إلى التحقيق وهذا الأمر يطبق للمرة الثانية ولها مردود إيجابى فى الحفاظ على سير نظام الامتحانات.

وأوضح ان الكلية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الاول من حيث تنجهيز القاعات الامتحانية ومراعاة اسئلة الامتحانات لافتا ان حولي  30 ألف طالب سيؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وتابع  أن الامتحانات سوف تعقد يوميا على 3 فترات تبدأ الفترة الأولى الساعة الثامنة والنصف صباحا ولمدة ساعتين مع وجود ساعة راحة بين كل فترة امتحانى لتجهيز اللجان.

 واشار إلي إن من أهم الاستعدادات تتمثل فى وجود آلية واضحة لمواجهة الغش جمع التليفونات لمنع الغش وعدم السماح بدخول اللجان بالموبايل، فضلا عن التشديد على المراقبين لمواجهة أى حالات غش.

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