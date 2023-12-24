النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك: مصر تتنفس برئتين إحداهما قبطية والأخرى إسلامية

قال هاني باخوم، النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، إن مصر تتنفس برئتين رئة قبطية ورئة إسلامية، وتميزت الكنيسة القبطية المصرية بولادة الحياة الرهبانية وسبقت كل كنائس العالم في عدد من الروحانيات.

وأشار “باخوم”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى دراسة اللغة القبطية ضمن المناهج الدراسية، موضحا أن الكنيسة الكاثوليكية في مصر تشترك مع كل الكنائس الكاثوليكية في العالم، وتتميز بلغتها القبطية، واحتفالاتها.

وأوضح النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، أن الصلاة في الكنيسة الكاثوليكية تقام باللغة القبطية، منوها بأن الكنيسة الكاثوليكية في مصر تحتفل بعيد الميلاد المجيد يوم 25 ديسمبر.