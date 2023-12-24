إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في عدوان 56

أحمد موسى يعرض وثائق بريطانية سرية

عرض الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، تقرير نشرته بي بي سي عن وثائق بريطانية عن التخطيط العدواني بعد تاميم قناة السويس، من قبل بريطانيا، وذلك عام ١٩٥٦.



وقال أحمد موسى، إنه تكشف وثائق بريطانية عن تنفيذ هجوم جوي إلى أهداف مختارة للأحداث اضطراب متزايد غير مسبوق للاقتصاد المصري عام ١٩٥٦.

وتابع موسى، أنه كشفت وثائق بريطانية أن الهجوم العسكري الثلاثي على مصر عام 1956 كان أكبر بكثير مما أعلن في حينه.

ووفق الوثائق، التي اطلعت عليها، فإن الهجوم استهدف تدمير مصر اقتصاديا وعسكريا والتمهيد لنظام جديد بعد إسقاط نظام حكم الرئيس جمال عبد الناصر.



وأمم ناصر شركة قناة السويس، وردت بريطانيا وفرنسا، بمشاركة إسرائيل، بشن هجوم عسكري أطلق عليه "عملية الفارس"، كان هدفه المعلن هو استعادة السيطرة الدولية على الشريان البحري الحيوي العالمي.

وتكشف الوثائق أن الولايات المتحدة حذرت بالفعل سرا البريطانيين والفرنسيين من عواقب أي تحرك عسكري ضد مصر.