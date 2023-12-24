الحوثيون يحولون سفينة شحن بريطانية إلى مزار سياحي لليمنيين

في تحول للأحداث، أصبحت سفينة جالاكسي ليدر، وهي سفينة شحن مملوكة لبريطانيا وتديرها اليابان، اختطفها الحوثيون الشهر الماضي قبالة سواحل اليمن، نقطة جذب سياحية للمواطنين اليمنيين.

وأفادت الشركات المحلية، بأن المئات من اليمنيين يصطفون في ميناء الحديدة؛ لزيارة السفينة التي تم الاستيلاء عليها، والمزينة الآن بالأعلام اليمنية والنقوش العربية.

ووفقا لصنداي تايمز، تم تحويل "جالاكسي ليدر"، الذي يحتجزها الحوثيين منذ 19 نوفمبر، لتصبح ما وصفه السكان المحليون، منطقة جذب سياحي "مناسبة للعائلات".

واحتفل الزوار، ومن بينهم المغني اليمني محمد الرسا، بالتحول الذي طرأ على السفينة، مؤكدين أهميتها الرمزية في الصراع المستمر مع إسرائيل.

قال راسا، الذي صور زيارته وأكد عدم انتمائه السياسي، إن الاحتفال هو تعبير عن الدعم لفلسطين.

ويقول الحوثيون إن الاختطاف كان ردا على علاقات السفينة بإسرائيل، مما أدى إلى تصاعد التوترات في المنطقة.

وبرر الحوثيون احتجاز السفينة، مستشهدين برفضها تغيير المسار وصلاتها المزعومة بإسرائيل، مشيرين إلى أن الملكية المشتركة للسفينة ترجع إلى رجل الأعمال الإسرائيلي أبراهام أونغار، وفقًا لصنداي تايمز، وهو ما يضيف طبقة من التعقيد إلى الوضع.

أكد المتحدث باسم الحوثيين محمد البخيتي سلامة أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 فرداً، بينهم 17 فلبينياً وأفراداً من بلغاريا والمكسيك وأوكرانيا.

وأدان المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تدخل الحوثيين في الحقوق الملاحية، ودعا إلى الإفراج الفوري عن الطاقم والسفينة.

أدت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى تعطيل طرق التجارة الرئيسية، مما دفع البنتاجون إلى تشكيل تحالف من عشر دول لردع الحوثيين.

وأثارت الهجمات الأخيرة على السفن، بما في ذلك الهجوم الصاروخي على ناقلة نرويجية، مخاوف بشأن احتمال نشوب صراع أكبر في المنطقة.

ويحذر خبراء من قدرة الحوثيين على تعطيل الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مع تداعيات محتملة على التجارة العالمية.

وبينما يفكر البنتاجون في الرد على الميليشيات المدعومة من إيران، لا تزال المخاوف بشأن تصعيد الصراع قائمة.

وفقاً لتوماس جونو، الأستاذ المساعد في جامعة أوتاوا، فإن هجمات الحوثيين تخدم أهدافاً محلية وإقليمية. وعلى المستوى المحلي، تهدف هذه القوى إلى حشد المشاعر المؤيدة للفلسطينيين، بينما على المستوى الإقليمي، تؤكد هذه القوى على نفسها باعتبارها لاعبا أساسيا في "محور المقاومة" الذي تدعمه إيران.