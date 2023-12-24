غدا. .ورشة عمل وبث حى لجراحات نادرة عن استبدال جذع الشريان بالمنصورة

..د

ينظم مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة غدا ، ورشة عمل وبث حى لجراحات نادرة عن عمليات استبدال جذع الشريان الأورطى وعمليات روس فى الفترة من ٢٥ - ٢٦ ديسمبر من الشهر الجارى.

تقام ورشة العمل تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب والدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور سامر رجال مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية.

يشارك في ورشة العمل 200 طبيب من كادر وزارتى الصحة والتعليم العالي، حيث تنظم الورشة تحت إشراف الدكتور سامح حسانين رئيس ورشة العمل والدكتور محمد سند مقرر ورشة العمل.

وقال الدكتور محمد سند نائب مدير المركز ومقرر ورشة العمل، إن الورشة عبارة عن استخدام الأنسجة الحيوية والحفاظ على الصمامات الطبيعية الخاصة بالمريض فى عمليات مرضى الصمام والشريان الأورطي.

وأشار إلى أن ورشة العمل تستضيف الدكتور سامح سعيد أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بجامعة نيويورك، وسيتم عمل بث مباشر من غرف العمليات مباشرة إلى قاعة الاجتماعات والتى يشارك بها 200 طبيب من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة.