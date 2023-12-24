عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

..د

غدا. .ورشة عمل وبث حى لجراحات نادرة عن استبدال جذع الشريان بالمنصورة

ارشيفيه
ارشيفيه

ينظم مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة  المنصورة غدا ،  ورشة عمل وبث حى لجراحات نادرة عن عمليات استبدال جذع الشريان الأورطى وعمليات روس فى الفترة من ٢٥ - ٢٦ ديسمبر من الشهر الجارى.

تقام ورشة العمل تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور  أشرف شومة عميد كلية الطب والدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور سامر رجال مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية.

يشارك في ورشة العمل 200 طبيب من كادر وزارتى الصحة والتعليم العالي، حيث تنظم الورشة تحت إشراف الدكتور سامح حسانين رئيس ورشة العمل  والدكتور محمد سند مقرر  ورشة العمل.

وقال الدكتور محمد سند نائب مدير المركز ومقرر  ورشة العمل، إن الورشة عبارة عن استخدام الأنسجة الحيوية والحفاظ على الصمامات الطبيعية الخاصة بالمريض فى عمليات مرضى الصمام والشريان الأورطي.

وأشار إلى أن ورشة العمل  تستضيف الدكتور سامح سعيد أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بجامعة نيويورك، وسيتم عمل بث مباشر من غرف العمليات مباشرة إلى قاعة الاجتماعات والتى يشارك بها 200 طبيب من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة.

الجامعات المصرية الدكتور اشرف شومة الصحة والتعليم المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية جامعة المنصورة رئيس الجامعة قسم جراحة القلب والصدر مستشفيات وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

الجرام بـ 1,743 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

بيان عاجل من حماس بعد موقف مسيحيي فلسطين من الاحتفال بعيد الميلاد

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يستقبل وفدا من المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة

ترشيحاتنا

أشتية: الإدارة الأمريكية أوقفت مساعدات بـ500 مليون دولار لتدمير فلسطين

جني ضحية سائق الهرم : مسكني جامد ولمس جسمي في شارع ضالمة

كوريا الجنوبية تحقق في مصرع 3 مسنات صعقًا بالكهرباء بحمام عام

حماس تعلن شروطها لقبول التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي

زيادة المعروض من هذه السلع.. ماذا فعل الرئيس السيسي لدعم المصريين؟

دعاء من 28 كلمة تحصد به ألف حسنة و70 ألف ملك يستغفرون لك ليوم القيامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان كشف عن التاتو .. رنا رئيس تثير الجدل من حفل دير جيست

مشروبات تعالج احتقان الحلق فى ثوانى

السوبر المصري.. سيراميكا كليوباترا يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي واللاعبون يتعاهدون على الفوز

مفاجآت بالتشكيل| موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

فيديو

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

الرمادي : سيراميكا كليوباترا من أفضل 3 فرق في مصر .. فيديو

محمد إبراهيم : سيراميكا كليوباترا قادر على الفوز بكأس السوبر المصري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ