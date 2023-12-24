محمد صلاح يوجه تحذيرا عاجلا لـ ليفربول

وجه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، تحذيرا عاجل حول تراجع نتائج فريقه في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة.

وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نعلم أنه لا يمكننا الاستمرار في إهدار النقاط بهذه الطريقة وسنواصل القتال من أجل تقديم أداء أفضل".

وكان ليفربول تعثر بالتعادل مرتين في مباراتين متتاليتين على ملعبه "أنفيلد" حيث خرج بتعادل سلبي أمام مانشستر يونايتد وبعده بتعادل 1-1 مع آرسنال أمس السبت.



وبين المباراتين، نجح ليفربول في تحقيق فوز كاسح على وست هام يونايتد بنتيجة 5-1 ليتأهل لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية حيث سيواجه فولهام.

وأدى تراجع نتائج ليفربول لفقدانه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتل الفريق حاليا المركز الثاني برصيد 39 نقطة خلف آرسنال 40 نقطة بعد مرور 18 جولة.

ويتفوق ليفربول بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث، ويأتي خلفهما توتنهام هوتسبير برصيد 36 نقطة ثم مانشستر سيتي حامل اللقب برصيد 34 نقطة من 17 مباراة.