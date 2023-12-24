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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اللجنة الأولمبية يناقش مع بطلة المصارعة سمر حمزة استعداداتها للبطولات القادمة

صدى البلد

استقبل اليوم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية في مكتبه بمقر اللجنة الأولمبية لاعبة منتخب مصر للمصارعة سمر حمزة ، لمناقشة اخر استعداداتها خلال الفترة الحالية وتنفيذ برنامج الاعداد والتجهيز الخاص بها خلال الفترة الحالية. 

واستمع المهندس هشام حطب لمطالب سمر حمزة في الفترة الحالية الخاصة بملف الاستعدادات وملف الرعاية من أجل استمرار البرنامج خلال الفترة القادمة بدون أي معوقات حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على التحرك من أجل توفير عقد رعاية جديد للاعبه من أجل استكمال الخطة الفنيه التي تم وضعها لها ودعمها بالشكل المناسب.


وأكد المهندس هشام حطب خلال الجلسة التي عقدت اليوم، أنه دائما يعمل من أجل مصلحة الأبطال والمنتخبات القومية وتنفيذ مطالب اللاعبين بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات من أجل مصلحة الرياضة المصرية التي يعمل الجميع من أجلها. 

وكشف المهندس هشام حطب ، أن باب اللجنة الأولمبية المصرية مفتوح أمام جميع اللاعبين دائما من أجل الاستماع لكل وجهات النظر والمطالب من أجل الصالح العام للرياضة المصرية.

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