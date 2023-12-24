جيش الاحتلال يعلن توسيع الحرب وتعميقها في خان يونس بقطاع غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأحد، توسيع الحرب وتعميقها في خان يونس بقطاع غزة.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: “نخوض معارك مركبة في خان يونس يشارك فيها نخبة قيادات حماس”.

ولفت إلى أن “العملية البرية تمكن الجيش الإسرائيلي من جمع المعلومات الاستخباراتية اللازمة لإعادة الرهائن”.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن “توقف إطلاق النار مكّن حماس من الاستعداد”.

كما أعلن هاجاري، أن الجيش الإسرائيلي أنهى عملية واسعة النطاق لتفكيك المقر الشمالي لحركة حماس تحت الأرض في غزة، لافتا إلى أنه “تم العثور في شبكة الأنفاق على أسلحة وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة وغرف للطوارئ”.