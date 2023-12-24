صندوق التنمية الحضرية: نجحنا في القضاء على المناطق غير الآمنة

قال خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إننا قمنا بإنشاء خريطة قومية تضم المناطق غير الآمنة، متابعا:الخريطة تضم 357 منطقة غير آمنة يقطنها 1.5 مليون مواطن حياتهم في خطر، داخل 27 محافظة.

وأضاف "خالد صديق، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، كان لدينا تكليف وتوجيه من الرئيس السيسى للقضاء على الأماكن غير الآمنة في مصر، وذلك منذ 2016، وبالفعل نجحنا في القضاء على المناطق الغير آمنة.

واسترسل: تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة كلفت الدولة ما يقارب من3 مليار دولار،مشيرا إلى أن الانتقال لصندوق التنمية الحضرية، تم على ثلاث محاور من الإنجازات العمرانية الجديدة والريف المصري وما هو داخل المدن القائمة.

وأوضح أن مبادرة تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، أتت ثمارها، وهناك حجم إقبال غير عادي، من قبل المواطنين.

