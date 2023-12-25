غدا.. قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس غدا الثلاثاء 26 ديمسبر 2023 قافلة التنمية الشاملة بمحافظة قنا بقرية المفرجية - مركز قوص "برعايةاللواء طيار أ.ح أشرف غريب الداودي محافظ قنا

والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



تقام القافلة بتنسيق الدكتورة هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية تحت إشراف اللواء .حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يشارك فى القافلة كليات الطب و الصيدلة والتمريض، و تضمن عيادات القافلة تخصصات" الباطنة عامة و أنف وأذن و أطفال و عظام و جلدية و قلب و مخ و أعصاب و الرمد و الصدر و أمراض نساء" إلى جانب صيدلية القافلة التى تقدم خدمتها الدوائيه بالمجان.



كما تشمل فاعليات القافلة عدد من حملات توعية و اختبارات للمتحررين من الأمية تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار و مركز محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة.



وكان قد استقبل الدكتورمحمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ، الأربعاء الماضي، وفدا رفيع المستوى من جامعة تكساس الأمريكية ، بحضور أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين خاصة في المجال الطبي.

وخلال اللقاء تحدث ا.د. محمد ضياء عن جامعة عين شمس وكلياتها المختلفة وعدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، ومراكز التميز بالجامعة وموقع الجامعة في التصنيفات الدولية والكليات التى تم اعتمادها من هيئة ضمان الجودة والاعتماد داخل مصر وكذلك الكليات التى تم اعتمادها بعض برامجها دوليا ، مثل كلية طب الأسنان والتى تمكنت من الحصول على الاعتماد الدولى لبرامج مرحلة البكالوريوس (برنامج طب الأسنان الاكلينيكي - برنامج طب وجراحة الفم و الأسنان) من منظمة "AQAS" الألمانية لضمان الجودة عن طريق اعتماد البرامج الدراسية، لتكون أول كلية طب أسنان فى مصر والشرق الأوسط تحصل علي اعتماد دولي لبرامج البكالوريوس.

كذلك تحدث عن المدينة الطبية لجامعة عين شمس ،والتى تسعى الجامعة من خلالها إلى تقديم الخدمات الطبية للمرضى المترددين على المستشفيات بجودة عالية ومستوى طبی متميز ومعاصر، ورعاية صحية تتماشى مع إرشادات الجودة ومكافحة العدوى، وكذلك تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية وعمل الصيانة اللازمة لها، مع الاهتمام الدائم برفع الكفاءات البشرية من الأطباء والتمريض، مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه كلية الطب جامعة عين شمس ومستشفيات الجامعة في مجال الرعاية الصحية في مصر .