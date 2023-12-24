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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطيني: رأي العالم تحول بنسبة 180 درجة لصالح شعبنا

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن هناك تحولا في الرأي العام العالمي شعبيا ورسميا بنسبة 180 درجة، وهذا التحول لمسناه في كل دول أوروبا، وتعلمون علم اليقين أن الشعب الفلسطيني وضع تحت المجزرة في بداية الحرب.

وأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامية ولاء السلامين في برنامج ملف اليوم على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، في بداية الحرب كانت هناك حملة مسعورة ضد الشعب الفلسطيني، منع العلم الفلسطيني في برلين ومنعت المظاهرات في باريس ولندن، وقتل طفل فلسطيني 6 سنوات في شيكاغو، واعتدي على 3 شباب فلسطينيين في أمريكا.

وأوضح أن العالم اليوم بدأ يرى الأمور على حقيقتها بعد انكشاف الرواية الإسرائيلية الكاذبة، وبدأ يسأل ويتساءل عن هذه القضية، لماذا لم تحل منذ 75 عاما، كما أن جرائم إسرائيل بدأت تتكشف، وأيضا الحراك الدبلوماسي منذ 7 أكتوبر، الأمم المتحدة واقفة على أصابعها من يومها، ونحن قرار وراء قرار، وقد تكون قرارات غير ملزمة لكننا في صراع على الساحة الدولة.

اللجنة العربية

وتابع أن اللجنة العربية من وزراء الخارجية العرب طافت عواصم العالم، وما قامت به السلطة الفلسطينية وكل الوزراء، والفلسطيينيون في الشتات كان لهم دور كبير في كشف زيف الرواية الإسرائيلية.

الرأى العام العالمى الرواية الإسرائيلية السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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