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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بسبب القضية الفلسطينية..أحمد المسلماني: أمريكا تشهد حالة من الانقسام غير المسبوقة

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، عن العدوان الإسرئيلي على قطاع غزة وتأثيره على الداخل الأمريكي، قائلا: منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وهاك اقسام واضح داخل أمريكا.

وأضاف “أحمد المسلماني” خلال تقديمه برامج “الطبعة الأولى” المذاع على قناة “الحياة”، أن هناك حالة إحياء أخلاقي في الغرب تجلت في جامعات أمريكا ومظاهرات وعرائض احتجاجية قدمت لوزارة الخارجية ومؤسسات أمريكية

واسترسل: الانقسام في المجتمع الامريكي أمر جديد وقبل ذلك كات أمريكا تدعم إسرائيل، والوعي بالقضية الفلسطينية كان محدودا.

وأكمل: مع ظهور السوشيال ميديا حصل انقسام في المجتمع الامريكي، متابعا: هناك مؤسسات تتعامل مع الانقسام بعنف وقسوة وتهديد للطلاب الذين عبروا عن وقوفهم بجانب الحق الفلسطيني.
 

 

أمريكا الإعلامي أحمد المسلماني احمد المسلماني العدوان الإسرائيلي قطاع غزة

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