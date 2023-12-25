اعتقال 3500 فلسطيني.. المسلماني: الاحتلال مازال يمارس أعمال العنف داخل القطاع

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، عن العدوان الإسرئيلي على قطاع غزة وتأثيره على الداخل الأمريكي، قائلا: منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وهاك اقسام واضح داخل أمريكا.

وأضاف “أحمد المسلماني” خلال تقديمه برامج “الطبعة الأولى” المذاع على قناة “الحياة”، أن الانقسام في المجتمع الامريكي أمر جديد ويتم تتعامل مع الانقسام بعنف وقسوة وتهديد للطلاب الذين عبروا عن وقوفهم بجانب الحق الفلسطيني.



واسترسل: هناك مذيعين ومذيعات تم منعهم منذ حرب غزة، وكذلك الأمر في هوليوود هناك ممثلين كتبوا على مواقع التواصل يعلنون دعمهم لفلسطين، فتم التعامل معهم بعنف شديد في التعامل.



ولفت إلى أن الانقسام في المجتمع الامريكي يمضي والرأي الآخر يقوى ويشتد، وينتشر من جامعات إلى شركات إلى مؤسسات كثيرة، مشددا على أن الاحتلال لم يتأثر ومازال يمارس أعمال العنف داخل القطاع، حيث تم اعتقال ما يقارب من 3500 فلسطيني.

