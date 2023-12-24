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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السفير العراقي لرئيس مجلس الشيوخ: نتطلع لمزيد من التعاون البرلماني بين البلدين

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم السفير العراقي بمصر أحمد نايف الدليمي الذي تنتهى فترة عمله الرسمية بالقاهرة خلال أيام.

ورحب المستشار "عبدالرازق " بالسفير العراقي مؤكداً تقديره لما قدمه خلال فترة وجوده سفيرا للعراق من جهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، متمنيا للسفير الجديد كل التوفيق.

من جهته، أشاد السفير "الدليمي" بالتعاون البناء الذي وجده خلال فترة عمله بالقاهرة من مختلف المؤسسات المصرية وهو ما ساعده على تقديم أفضل ما عنده لدفع العلاقات لآفاق  أرحب مشيداً بالعلاقات المتميزة بين البلدين الكبيرين.

وأعرب عن تقديره لما تقدمه القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضايا العربية والإسلامية وفي القلب منها القضية الفلسطينية.

كما أكد السفير نايف الدليمي تقديره لمجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون البرلماني بين البلدين وهو الأمر الذي سينعكس ايجابياً لمصلحة الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، والسفيرة د. دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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