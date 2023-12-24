اختتام فعاليات الملاكمة "يوم الحسم" في السعودية

اختتمت السعودية فعاليات حدث "يوم الحسم" للملاكمة بمؤتمر صحفي شاركت فيه عدة وكالات أنباء عالمية لتغطية الحدث الذي يعتبره البعض الأكبر في تاريخ الملاكمة .

وفي المؤتمر الصحفي الأول صرح الملاكم النيوزلاندي جوزيف باركر والذي حقق انتصارا غير متوقع علي أسطورة الملاكمة العالمية وصاحب أقوى ضربة في العالم ديونتاي وايلد، بأن انتصاره علي وايلدر لم يكن مفاجأة بالنسبة له وعلي العكس قال انه خطت للمباراة مع فريقه بطريقة جيدة.

وشكر باركر المملكة العربية السعودية علي الحدث المرموق وقال إن هدفه الفترة القادمة هو المنافسة علي لقب بطولة العالم للوزن الثقيل مجددا واكد انه من ضمن افضل ٣ ملاكمين في العالم الان .

وفي المؤتمر الثاني احتفل انثوني جوشوا بفوزه الساحق علي السويدي اوتو فولين وسط الصحفيين والتقي صورا تذكاريا مع الاعلاميين المتواجدين.

وقال جوشوا انه واجه الكثير من الصعاب الفترة الماضية ليسترجع مستواه وانه الان علي الطريق الصحيح ليعيد امجاده المنافسه مجددا علي لقب بطولة العالم. وقال جوشوا انه سيكون متواجد في المملكة في حدث حلبة النار التي ستجمع بين بطلي العالم اوليكساندر اوسيك وتايسون فيوري في مباراة توحيد القاب الوزن الثقيل .

وشكر جوشوا الحضور وقال إنه بدون مؤيديه لم يكن ان يتمكن أن يصل الي هذا المستوي.

ويعد جوشوا أشهر رياضي في بريطانيا ومن اشهرهم في العالم حيث إن جميع مبارياته تحظي بحضور جماهيري واسع وهو دائما يضرب أرقام الحضور القياسية بالاخص في ستاد ويمبلدون الذي يتجمع مئات الالاف لمشاهدة نزالاته



وتمتع الحدث بحضور الكثير من المسؤولين والشخصيات العالمية فمن المسؤولين حضر المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه وياسر الرميات رئيس الصندوق السيادي السعودي وعبدالعزيز بن تركي السعد وزير الرياضة السعودي ومن النجوم حضر كوكبة من اشهر رياضي العالم ابرزهم كريستيانو رونالدو ولاعب نادي النصر السعودي وكونور مكجريجور اسطورة الفنون القتالية في العالم