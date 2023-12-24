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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب يوضح مخاطر حقنة البرد وأعراضها الكارثية.. فيديو

حقنة البرد
حقنة البرد

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة، إن 75% من الأمراض سببها العيش والدقيق الأبيض والسكر والزيت والدهون، وخاصة العيش الفينو، لأنه يتسبب في تعب المعدة والقولون.

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وأضاف الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"،: "لا بد من التهوية الجيدة والمناسبة والتغذية المناسب، وأهم شيء الخضار بشكل يومي".


وشدد على أهمية الحفاظ على الحالة النفسية، وتجنب أي مدخلات سلبية للصحة النفسية، موضحًا أن عواقب الحالة النفسية تكون وخيمة جدًا.

حقنة البرد

كشف الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة، مخاطر "حقنة البرد " المتداولة بالصيدلية، والمعروفة بحقنة البرد السحرية، قائلًا :" حقنة البرد السحرية كارثة فعلًا وهي سحر فعلًا ولكن أعراض الجانبية خطيرة على البعض، وجيدة للبعض".

أوضح أن هذه الحقنة، تتضمن مضادات للاتهابات ومضادات حيوية، ولا بد من اختبارات حساسية، وهي خطر على جميع الأعمار، إلا الشباب الأصحاء الذين يمارسون الرياضة، ولكن الأمر يتطلب اختبارات حساسية.

 

 

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