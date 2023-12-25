محافظة مطروح تشهد طفرة تنموية كبيرة بجميع القطاعات الخدمية

أكد وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، على اهتمام القيادة السياسية بجهود التنمية في كافة ربوع محافظة مطروح؛ إذ تشهد المحافظة طفرة تنموية كبيرة في جميع القطاعات الخدمية وتنفيذ عدد من المشروعات القومية وبصفة خاصة في البنية التحتية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تساهم في تحسين الخدمات المقدمة لمواطني القرى والمناطق البدوية.

جاء ذلك في اجتماع عقده وزير التنمية المحلية، الأحد، مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بحضور محافظ مطروح خالد شعيب وممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ومحافظة مطروح.

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وتدقيق الأحوزة العمرانية بمحافظة مطروح بما يسهم في تعزيز الشكل الحضاري ويتماشى مع ما تشهده مطروح حاليا من تطوير وتنمية عمرانية في كافة القطاعات وما تتمتع به من مدن ومناطق سياحية متميزة تجعلها محط أنظار السائحين والمترددين عليها من مختلف المحافظات وبصفة خاصة منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

كما تطرق اللقاء لمتابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده بمقر المجلس الأسبوع الماضي مع وزيري التنمية المحلية والإسكان ومحافظ مطروح لمتابعة ملفات العمل الخاصة بالمحافظة.

تذليل المعوقات

وقال الدكتور عاصم الجزار إن هناك تنسيقا وتعاونا مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لتذليل أية معوقات أو تحديات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض المحافظة، مشيرا إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة الإسكان لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وإعداد التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ المشروعات خلال البرامج الزمنية المُقررة لتلك المشروعات.

فيما قال خالد شعيب إن المحافظة تعمل في مخططاتها على تحقيق تجانس بين كافة المناطق بمدن المحافظة لتشمل تجمعات سكنية وتجارية وخدمية ومناطق خضراء وترفيهية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة في كافة المجالات وتعزيز الشكل الحضاري بما يتماشى مع ما تشهد مطروح حالياً من تطوير وتنمية عمرانية في كافة القطاعات.

