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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طارق سلسلع: نشعر بالذنب بسبب ما يتعرض له أهلنا في غزة

الفلسطيني طارق سلسع
الفلسطيني طارق سلسع مجسم

قال الفنان الفلسطيني طارق سلسع مجسم، إن المجسم الذي وضع محل شجرة الميلاد في مدينة بيت لحم بعد إلغاء الاحتفالات بعد  الحرب على غزة هو بمثابة رسالة للعالم  حول ما حل  بقطاع غزة من دمار، وهذه المجسمات تحمل رسالة للعالم أن قوات الاحتلال تقتل الفلسطينيين وتهدم منازلهم.

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وتابع في لقاء عبر برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، في حلقة خاصة من بيت لحم: "أردنا  أن  يري  الناس أنه بسبب الاستيطان المتتالي  على مدار العصور كل الناس وكل من عاشوا على هذه الأرض  بداية من  الكنعانيين وحتى  العائلة المقدسة  جميعهم شهدوا معاناة قتل  وإجرام استعماري  بسبب أطماع متتالية على مدار عصور في هذه الأرض".


وشرح  فكرة المجسم قائلاً: “مغارة  بشكل خارطة غزة وهي ردم  سقط على الأرض  ومريم العذراء بشكل مختلف  تحاكي شكل أمهات الشهداء تبكي  الأطفال والشهداء الذين سقطوا”، أن الجميع يشعر بالألم   قائلاً: " حتى عندما نأكل نشعر بالذنب بسبب ما يتعرض له الناس في غزة. وحتى عندما ننام نشعر  بخيانة  لهم ".
وأردف : “مجسم ميلاد تحت الأنقاض رسالة للعالم عما يحدث في غزة، وفكرة مجسم ميلاد تحت الأنقاض جاءت من البيئة المحيطة حيث تم  استبدال  نجمة الميلاد في ساحة الميلاد بقذيفة”.

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